Роналду не намерен менять решения по своему будущему

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Роналду не намерен менять решения по своему будущемуВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду не намерен менять решения по своему будущему, информирует Marca.

Так, по сведениям издания, 33-летний форвард твердо намерен сменить клубную прописку ближайшим летом. Португалец остался зол на действия руководства "сливочных", которое, несмотря на свои обещания, до сих пор не предложило ему новый контракт. Ввиду этого пятикратный обладатель "Золотого мяча" планирует покинуть "Сантьяго Бернабеу", где он провел девять лет.

Напомним, главный претендент на должность наставника "Реала" намерен расстаться с Роналду. | soccernews.ru

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