Роналду не намерен переходить в "Ювентус"

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Роналду не намерен переходить в "Ювентус"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду не намерен переходить в туринский "Ювентус", информирует Diario Gol.

Как объясняет источник, 33-летний форвард и его агент Жорже Мендеш используют слухи об интересе "старой синьоры" в качестве инструмента для шантажа королевского клуба. Своими действиями португалец пытается добиться от "сливочных" повышения ему оклада минимум до 40 миллионов евро в год. Реальными же вариантами продолжения карьеры пятикратный обладатель "Золотого мяча" рассматривает только ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" согласился продать Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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