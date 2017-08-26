Роналду не намерен снижать финансовых требований к "Реалу"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду не намерен снижать финансовых требований к "Реалу"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не намерен снижать финансовых требований к своему клубу, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, португальский бомбардир, зарабатывающий 23,6 миллионов евро в год "чистыми", все еще надеется стать самым высокооплачиваемым футболистом планеты. Поэтому он планирует продолжить давление на руководство своего клуба, чтобы его контракт был пересмотрен в сторону увеличения оклада.

Напомним, Роналду назвал своих и Месси преемников. | soccernews.ru

комментарии
Арлекин

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