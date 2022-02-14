Роналду не намерен уходить из "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в данный момент не рассматривает варианты с уходом из английского клуба, сообщает издание AS.

По информации источника, капитан сборной Португалии доволен жизнью в Манчестере. Роналду и его семье нравится в Англии, поэтому он не собирает куда-то уходить.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл в 20 матчах, в которых сумел отметиться 8 забитыми голами и отдал три результативные передачи.

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