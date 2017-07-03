Роналду не намерен встречаться с Пересом

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду все еще склоняется к тому, чтобы текущим летом сменить команду.

Как информирует football.fr, сразу после проигрыша вместе со своей сборной в 1/2 финала Кубка Конфедераций чилийцам португальский нападающий отправился в столицу Испании, однако не для того, чтобы обсудить свое будущее с президентом королевского клуба Флорентино Пересом, а чтобы увидеться со своими новорожденными близнецами. Более того, Роналду сообщил, что в ближайшее время он не намерен встречаться с боссом "Реала".

Напомним, Бэйла спросили о будущем Роналду. | soccernews.ru