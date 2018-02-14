Роналду не нашлось места в команде из футболистов "Реала" и ПСЖ, которую составил Манчини

Наставник "Зенита" Роберто Манчини составил команду из футболистов "Реала" и ПСЖ.

Отметим, что в команду не попал лидер "Реала" Криштиану Роналду и всего итальянский специалист выбрал четырех футболистов "сливочных".

Команда Манчини: Альфонс Ареоля, Дани Алвес, Тиаго Силва (все - ПСЖ), Рафаэль Варан, Марсело, Лука Модрич, Каземиро (все - "Реал"), Адриен Рабьо, Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Неймар (все - ПСЖ).

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