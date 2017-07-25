Роналду не одобрил возможный трансфер Мбаппе

Теги реал мадриджелсон мартиншмонакокриштиану роналдуспортинг лиссабонкилиан мбаппе

Роналду не одобрил возможный трансфер МбаппеВедущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду выступает против приобретения своим клубом 18-летнего нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, португалец не видит необходимости в трате свыше 100 миллионов евро ради подписания игрока, который провел лишь один успешный сезон в большом футболе. По мнению обладателя "Золотого мяча" прошлого года, "Реалу" следовало бы приобрести за куда меньшие деньги форварда лиссабонского "Спортинга" Желсона Мартинша.

Напомним, "Монако" опроверг информацию о продаже Мбаппе. | soccernews.ru

комментарии
правда

Я согласен с криро. Но он как и его друг месси диктует условия клубу.

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