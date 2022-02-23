Роналду не оправдал ожидания некоторых руководителей "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Некоторые руководители "Манчестер Юнайтед" недовольны португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает The Independent.
По сведениям источника, футболист не оправдывает ожидания боссов клуба. В "Манчестер Юнайтед" считают, что форвард не сумел до конца адаптироваться в клубе. Кроме того, у него напряженные отношения с капитаном команды Харри Магуайром.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над "Лидсом". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Ювентус" надолго теряет Маккенни
-
"Химки" объявили о назначении нового главного тренера
-
"Челси" потерял двух основных игроков в матче с "Лиллем"
-
Экс-тренер "Барселоны" назвал причину проблем Месси в ПСЖ
-
Дик Адвокат оценил шансы "Зенита" пройти "Бетис" в Лиге Европы
-
Рангник ответил на вопрос о своем преемнике на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
"Химки" усилились защитником сборной Грузии
-
Мбаппе может подписать с ПСЖ двухлетний контракт
-
"Интер" определился с ценой на Лаутаро Мартинеса
-
"Бавария" нацелилась на таланта "Аякса"
-
Бруну Фернандеш ярко высказался о Роналду перед матчем с "Атлетико"
-
Легенда ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
-
1
Зинченко ярко высказался о конфликте между Россией и Украиной
-
1
Роналду не оправдал ожидания некоторых руководителей "Манчестер Юнайтед"
-
Месси высказался об игре вместе с Мбаппе
-
Боксер Усик посетил матч "Челси" - "Лилль" в Лиге чемпионов (видео)
-
Главные новости дня: 22 февраля
-
1
Мбаппе получил предложение от "Реала"
-
Успех "Челси", упущенная победа "Ювентуса": результаты 1/8 финала Лиги чемпионов 22 февраля
-
1
Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Рангником
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18