Роналду не оправдал ожидания некоторых руководителей "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Некоторые руководители "Манчестер Юнайтед" недовольны португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает The Independent.

По сведениям источника, футболист не оправдывает ожидания боссов клуба. В "Манчестер Юнайтед" считают, что форвард не сумел до конца адаптироваться в клубе. Кроме того, у него напряженные отношения с капитаном команды Харри Магуайром.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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