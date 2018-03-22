Роналду не перейдет в китайский клуб

Теги реал мадридкриштиану роналдуфлорентино перес

Роналду не перейдет в китайский клубПрезидент "Реала" Флорентино Перес не подтвердил информацию о возможном переходе форварда команды Криштиану Роналду в китайский клуб.

"Он не просил об уходе, у него действующий контракт, но когда команда не блещет результатами…

Слова Сколари? Если ваш друг живет в Гонконге, то вы спрашиваете, как у него там дела. Это нормально", – сказал Перес.

Напомним, что бывший главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари рассказал, что Роналду интересовался его мнением по поводу возможного продолжения карьеры в чемпионате Китая.

Читайте: Роналду забил 18 голов в 10 последних матчах Ла Лиги . | http://soccernews.ru

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