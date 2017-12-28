Роналду не поддерживает возможное приобретение "Реалом" двух звезд АПЛ

Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейнэден азарчелсикриштиану роналду

Роналду не поддерживает возможное приобретение "Реалом" двух звезд АПЛФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не поддерживает возможное приобретение его клубом двух звезд английской Премьер-Лиги.

В частности, как информирует испанская пресса, португалец выступил против попыток приобретения форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна и вингера Эдена Азара из другой команды из столицы Британии - "Челси". Предполагается, что такое решение 32-летнего бомбардира может быть связано с опасением потери центральной роли в своей команде.

Напомним, Роналду предъявил претензии испанскому налоговому агентству. | soccernews.ru

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