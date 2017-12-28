Роналду не поддерживает возможное приобретение "Реалом" двух звезд АПЛ

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не поддерживает возможное приобретение его клубом двух звезд английской Премьер-Лиги.

В частности, как информирует испанская пресса, португалец выступил против попыток приобретения форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна и вингера Эдена Азара из другой команды из столицы Британии - "Челси". Предполагается, что такое решение 32-летнего бомбардира может быть связано с опасением потери центральной роли в своей команде.

Напомним, Роналду предъявил претензии испанскому налоговому агентству. | soccernews.ru