Роналду не попал в команду года FIFA 20

В твиттере EA Sports опубликована символическая сборная года в FIFA 20.

Наибольшее представительство в команде у "Ливерпуля" - пять футболистов.

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");

Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд (все - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Ювентус");

Полузащитники: Френки де Йонг ("Барселона"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси");

Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона").

This is the #FIFA20 #TOTY



TOTY Attackers available in-game from 6pm UK. pic.twitter.com/cUQh0zz8qt