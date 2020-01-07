Роналду не попал в команду года FIFA 20

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Роналду не попал в команду года FIFA 20

В твиттере EA Sports опубликована символическая сборная года в FIFA 20.

Наибольшее представительство в команде у "Ливерпуля" - пять футболистов.

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");

Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд (все - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Ювентус");

Полузащитники: Френки де Йонг ("Барселона"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси");

Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона").

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2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
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