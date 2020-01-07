Роналду не попал в команду года FIFA 20

В твиттере EA Sports опубликована символическая сборная года в FIFA 20.

Наибольшее представительство в команде у "Ливерпуля" - пять футболистов.

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");

Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд (все - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Ювентус");

Полузащитники: Френки де Йонг ("Барселона"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси");

Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона").

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