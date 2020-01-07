Роналду не попал в команду года FIFA 20
В твиттере EA Sports опубликована символическая сборная года в FIFA 20.
Наибольшее представительство в команде у "Ливерпуля" - пять футболистов.
Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");
Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд (все - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Ювентус");
Полузащитники: Френки де Йонг ("Барселона"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси");
Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона").
This is the #FIFA20 #TOTY— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 6, 2020
@Alissonbecker
@andrewrobertso5
@VirgilvDijk
Matthijs de Ligt
@trentaa98
@DeJongFrenkie21
@DeBruyneKev
@nglkante
@KMbappe
Sadio Mane
@TeamMessi
TOTY Attackers available in-game from 6pm UK. pic.twitter.com/cUQh0zz8qt
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14