Роналду не попал в сборную всех времен от AS. Месси и Яшин в списке

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Роналду не попал в сборную всех времен от AS. Месси и Яшин в списке
Испанское издание AS представило символическую сборную, составленную из лучших игроков в истории футбола.

Стоит отметить, что в команду не попал португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. При этом, место в составе получил аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Также в команду попал советский вратарь Лев Яшин, который является единственным в истории голкипером-обладателем "Золотого мяча".

Состав команды от AS:

вратарь: Лев Яшин (СССР)

защитники: Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия)

полузащитники: Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания)

нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

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