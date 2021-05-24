Роналду не попал в символическую сборную Серии А по версии CIES

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Роналду не попал в символическую сборную Серии А по версии CIESФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил свою символическую сборную лучших игроков Серии А в сезоне-2020/21.

Неожиданным фактом стало то, что в нее не вошел форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, занявший первое место в списке лучших бомбардиров итальянского чемпионата в этом сезоне.

Сборная лучших игроков Серии А-2020/21 по версии CIES выглядит так:

Вратарь: Самир Ханданович ("Интер");

Защитники: Робин Гозенс ("Аталанта"), Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Ашраф Хакими (все – "Интер");

Полузащитники: Марцело Брозович ("Интер"), Хакан Чалханоглу ("Милан"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Доменико Берарди ("Сассуоло");

Нападающий: Ромелу Лукаку ("Интер").

Напомним, что чемпионом Италии в прошедшем сезоне стал миланский "Интер".

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Комментарии

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lesnovsky

А сюда не попал... И уж точно не символически... Хе-хе-хе...

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