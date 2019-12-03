Роналду не попал в топ-2 "Золотого мяча" впервые за последние девять лет
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду занял третье место в голосовании за "Золотой мяч"-2019.
Форвард впервые за последние девять лет не попал в число двух лучших футболистов по итогам года. В последний раз подобное случалось в 2010 году. Тогда португалец финишировал на шестом месте.
С тех пор 34-летний Роналду выигрывал "Золотой" мяч в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. В 2011, 2012, 2015 и 2018 годах португалец занимал второе место.
Напомним, что обладателем "Золотого мяча"-2019 стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|14
|37
|2
|Ювентус
|14
|36
|3
|Лацио
|14
|30
|4
|Рома
|14
|28
|5
|Кальяри
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|14
|20
|8
|Парма
|14
|18
|9
|Хеллас Верона
|14
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Милан
|14
|17
|12
|Болонья
|14
|16
|13
|Фиорентина
|14
|16
|14
|Сассуоло
|13
|14
|15
|Лечче
|14
|14
|16
|Удинезе
|14
|14
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|14
|9
|20
|Брешия
|13
|7