Роналду не попал в топ-2 "Золотого мяча" впервые за последние девять лет



Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду занял третье место в голосовании за "Золотой мяч"-2019.

Форвард впервые за последние девять лет не попал в число двух лучших футболистов по итогам года. В последний раз подобное случалось в 2010 году. Тогда португалец финишировал на шестом месте.

С тех пор 34-летний Роналду выигрывал "Золотой" мяч в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. В 2011, 2012, 2015 и 2018 годах португалец занимал второе место.

Напомним, что обладателем "Золотого мяча"-2019 стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

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