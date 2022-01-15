Роналду не попал в заявку "Манчестер Юнайтед" во втором матче подряд

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Роналду не попал в заявку "Манчестер Юнайтед" во втором матче подряд

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой".

Ранее форвард пропустил поединок 3-го тура Кубка Англии с "Астон Виллой" (1:0). Сообщалось, что у португальца небольшая травма.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду высказался о возможном непопадании Португалии на чемпионат мира. | http://soccernews.ru
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