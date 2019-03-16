Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Дженоа"
Сегодня, 17 марта, стало известно, кто попал в заявку "Ювентуса" на матч 28-го тура Серии А с "Дженоа".
Стоит отменить, что нападающего туринцев Криштиану Роналду нет в заявке. Тренерский штаб решил, что ему стоит отдохнуть несколько дней.
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес, Пьянич, Дибала, Алекс Сандро, Матюиди, Манджукич, Кин, Бонуччи, Канселу, Пинсольо, Перин, Джан, Ругани, Бентанкур, Бернардески, Спинаццола, Кавилья, Морено.
Игра пройдет завтра, 17 марта, на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе. Начало - в 14:30 мск.
"Ювентус" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Серии А, набрав 75 баллов.
А еще: Назван главный кандидат на пост главного тренера "Интера" | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Алавес" в гостях разобрался с "Уэской" (видео голов)
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2003-2007)
-
"Реал" - "Сельта": видеотрансляция матча 28-го тура Ла Лиги
-
Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Дженоа"
-
"Бавария" интересуется голкипером "Атлетико"
-
Гончаренко прокомментировал победный матч с "Уралом"
-
"Ювентус" поборется за трансферную цель "Реала"
-
ЦСКА на выезде обыграл "Урал" в чемпионате России
-
Инфантино высказался на тему расширения клубного чемпионата мира
-
Стали известны стартовые составы на матч "Рубин" - "Ростов"
-
Матюиди ярко высказался о своем одноклубнике
-
Левандовски рассказал о приглашении его в "Реал" лидерами команды
-
"Спартак" - "Зенит": анонс и прогноз битвы двух столиц в рамках 20 тура РПЛ
-
Он герой для моих детей: экс-игрок "Зенита" ярко высказался о Роналду
-
Озил пригласил на свою свадьбу президента Турции
-
"Зенит" обратился к своим болельщикам перед матчем со "Спартаком"
-
"Атлетик" - "Атлетико": видеотрансляция матча Ла Лиги
-
Полузащитник "Зенита" высказался о ближайшем матче со "Спартаком"
-
Матч "Милан" - "Интер" стал рекордным по выручке в истории Серии А
-
"Оренбург" на своем поле обыграл "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10