Роналду не попал в заявку "Ювентуса" на матч с "Дженоа"

Сегодня, 17 марта, стало известно, кто попал в заявку "Ювентуса" на матч 28-го тура Серии А с "Дженоа".

Стоит отменить, что нападающего туринцев Криштиану Роналду нет в заявке. Тренерский штаб решил, что ему стоит отдохнуть несколько дней.



"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Касерес, Пьянич, Дибала, Алекс Сандро, Матюиди, Манджукич, Кин, Бонуччи, Канселу, Пинсольо, Перин, Джан, Ругани, Бентанкур, Бернардески, Спинаццола, Кавилья, Морено.

Игра пройдет завтра, 17 марта, на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе. Начало - в 14:30 мск.

"Ювентус" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Серии А, набрав 75 баллов.

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