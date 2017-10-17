Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не пошел на сделку с налоговыми органами Испании, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, португальский бомбардир отказался признавать себя виновным в уклонении от уплаты налогов в размере 14,7 миллиона евро. При этом футболист заявил, что иск против него был подан безосновательно, по своей сути он является противоречивым и основан на произвольном использовании критериев, противоречащих налоговому законодательству Испании.

Отметим, что отказ Роналду признать себя виновным в мошенничестве может обернуться для него тюремным сроком. Сделка же с налоговыми органами позволила бы ему выйти из этой ситуации, уплатив солидный штраф.

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