Роналду не пожал руку Сарри после замены

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в игре Лиги Чемпионов против "Локомотива" (2:1).

Как сообщает DAZN, 34-летний португалец покидая поле не пожал руку наставнику команды Маурицио Сарри. Напомним, что Роналду заменили на Пауло Дибалу на 82-й минуте встречи.

Благодаря победе "Ювентус" оформил себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне Роналду забил 6 голов и отдал два ассиста в 13 играх.

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