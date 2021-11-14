Роналду не против назначения Зидана в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" может провести замену на позиции главного тренера. Норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера могут уволить, а одним из претендентов на этот пост является фрацнузский экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.
Как сообщает Manchester Evening News, португальский бомбардир "Юнайтед" Криштиану Роналду уведомил клуб, что не против назначения Зидана на пост главного тренера команды.
Напомним, что Роналду выступал под руководством француза в мадридском "Реале" с 2015 по 2018 год. Королевский клуб за это время выиграл, в частности, три подряд Лиги чемпионов.
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|Команда
|М
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|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18