Роналду не против назначения Зидана в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может провести замену на позиции главного тренера. Норвежского специалиста Уле-Гуннара Сульшера могут уволить, а одним из претендентов на этот пост является фрацнузский экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

Как сообщает Manchester Evening News, португальский бомбардир "Юнайтед" Криштиану Роналду уведомил клуб, что не против назначения Зидана на пост главного тренера команды.

Напомним, что Роналду выступал под руководством француза в мадридском "Реале" с 2015 по 2018 год. Королевский клуб за это время выиграл, в частности, три подряд Лиги чемпионов.

Также не пропустите: Стало известно, сколько денег заработает сборная России в случае победы над Хорватией. | http://soccernews.ru