Роналду не реализовал пенальти в матче с "Миланом" после VAR

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал пенальти в ответной игре Кубка Италии против "Милана".

Пенальти было назначено на 14-й минуте матча после просмотра VAR за игру рукой защитника "россонери" Андреа Конти.

Кроме того, на 16-й минуте встречи "Милан" остался в меньшинстве. Андре Ребич получил красную карточку за грубую игру против Данило.

Отметим, что Роналду не забил пенальти впервые с января 2019 года. Тогда он не реализовал одиннадцатиметровый в игре с "Кьево".

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