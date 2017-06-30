Роналду не собирается уходить из "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он хочет сменить клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист сказал руководству королевского клуба, что не собирается никуда уходить. Тем не менее, форвард недоволен обвинения в его адрес со стороны налоговых органов.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура подозревает 32-летнего Роналду в уклонении от налогов на сумму 14,7 миллионов евро.

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