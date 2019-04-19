Роналду не собирается уходить из "Ювентуса"
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не думает об уходе из клуба, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, предыдущая информация о желании форварда сменить клуб является неверной. Форвард намерен продолжить выступления за "Ювентус", контракт с которым у него действует до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 12 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11