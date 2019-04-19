Роналду не собирается уходить из "Ювентуса"

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Роналду не собирается уходить из "Ювентуса"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не думает об уходе из клуба, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, предыдущая информация о желании форварда сменить клуб является неверной. Форвард намерен продолжить выступления за "Ювентус", контракт с которым у него действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 12 результативных передач.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Как и ожидалось, эмоции по поводу двух голов Роналду после навесов в матче с Атлетико схлынули и лучший игрок в истории Месси вышел на первый план.

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Mutaloff
Mutaloff

К сожалению,с такой бестолковой игрой,которая была у Юве в ответке,то ни один игрок тут не затащит,в тот вечер боролись за честь и герб клуба только Роналду и Щесны!

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Витамишка

А когда эмоции по поводу великолепной игры Месси против Манчестера стихают,то на первый план выходит отсутствие этой игры в последних трёх розыгрышах ЛЧ.Месси лучший,тут без вариантов,просто нужно это доказывать постоянно.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

А что, он это не доказывает? А Статистика и ежегодные золотые медали Чемпиона и Кубка Испании - это не доказательство? А "Золотые бутсы" с неба падают?

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