Роналду не собирается уходить из "Ювентуса"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не думает об уходе из клуба, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, предыдущая информация о желании форварда сменить клуб является неверной. Форвард намерен продолжить выступления за "Ювентус", контракт с которым у него действует до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: "Ювентус" дополнил список трансферных целей тремя игроками. | http://soccernews.ru