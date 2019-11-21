Роналду не стал извиняться перед игроками "Ювентуса" за свое поведение

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не принес извинений партнерам по команде за свой поступок во время матча 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (1:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист решил не извиняться за то, что покинул стадион еще до завершения матча с "Миланом". Впрочем, игроки "Ювентуса" не стали провоцировать конфликт и не предъявили претензий португальцу.

Стоит отметить, что Роналду тренировался индивидуально из-за проблемы с коленом, которые, впрочем, не помешали ему провести два полных матча за сборную Португалии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

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