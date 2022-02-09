Роналду не сумел забить в пятом матче подряд

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Роналду не сумел забить в пятом матче подряд

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сумел отличиться в матче 24-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:1).

Таким образом, безголевая серия футболиста увеличилась до пяти матчей. В последний раз он забивал 30 декабря в матче 20-го тура АПЛ с "Бернли" (3:1).

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 26 матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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