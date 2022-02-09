Роналду не сумел забить в пятом матче подряд
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сумел отличиться в матче 24-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:1).
Таким образом, безголевая серия футболиста увеличилась до пяти матчей. В последний раз он забивал 30 декабря в матче 20-го тура АПЛ с "Бернли" (3:1).
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 26 матчей, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Рангник назвал причину отсутствия Роналду в стартовом составе в матче с "Бернли". | http://soccernews.ru
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|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
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|37
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|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
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|Саутгемптон
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
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