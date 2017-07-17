Роналду не сыграет против "Манчестер Юнайтед"

Теги криштиану роналдуреал мадрид

Роналду не сыграет против "Манчестер Юнайтед"Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сможет вернуться на поле 13 августа, когда на выезде "сливочные" сыграют с "Барселоной" в матче за Суперкубок.

По решению тренерского штаба, португалец будет в отпуске, который предоставлен ему после Кубка конфедераций.

Таким образом, Роналду не сыграет 8 августа с "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА. 

Читайте: Моуринью оценил вероятность возвращения Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru

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