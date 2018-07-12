Роналду не сыграет против "Реала" в рамках Международного кубка чемпионов

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Роналду не сыграет против "Реала" в рамках Международного кубка чемпионовНовоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не сыграет против мадридского "Реала" в рамках Международного кубка чемпионов.

Как информирует Marca, помешает португальцу выйти на поле против бывшей команды 5-го августа в Вашингтоне его поздний выход из отпуска из-за участия на Чемпионате Мира в России. Ожидается, что предсезонную подготовку 33-летний нападающий начнет лишь 30-го июля, что никоим образом не позволит ему набрать форму к этой игре.

Напомним,  фанаты "Реала" определили приоритетного кандидата на замену Роналду. | soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 38 76
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