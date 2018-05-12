Роналду не сыграет против "Сельты"

Тренерский штаб "Реала" определился с заявкой на игру против "Сельты".

Отметим, что в заявку не попал лидер команды Криштиану Роналду, который не успел восстановиться после травмы лодыжки.

В заявку вошли: Навас, Касилья, Лука Зидан, Вальехо, Варан, Начо, Марсело, Тео, Хакими, Кроос, Модрич, Каземиро, Асенсио, Иско, Ковачич, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Майораль.

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