Роналду не сыграет с "Астон Виллой": названа причина
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сыграет в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы", сообщает журналист Джеймс Дакер в своем твиттере.
По сведениям источника, форвард получил небольшую мышечную травму, но вскоре должен вернуться в строй.
В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Роналду недоволен главным тренером "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|9
|Арсенал Лондон
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|37
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Кристал Пэлас
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|20
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|27
|18