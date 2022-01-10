Роналду не сыграет с "Астон Виллой": названа причина

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сыграет в матче 3-го раунда Кубка Англии против "Астон Виллы", сообщает журналист Джеймс Дакер в своем твиттере.

По сведениям источника, форвард получил небольшую мышечную травму, но вскоре должен вернуться в строй.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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