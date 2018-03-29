Роналду не сыграет с "Лас-Пальмасом"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не сыграет в матче 30-го тура чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса", сообщает Marca.

По сведениям издания, такое решение принял главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан, чтобы дать своему лидеру возможность отдохнуть перед матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (3 апреля).

В этом сезоне 33-летний Роналду провел за "Реал" 31 матч во всех турнирах и забил 34 гола.

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