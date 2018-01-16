Роналду не сыграет с "Леганесом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан решил оставить вне заявки на ближайший матч ведущего форварда команды Криштиану Роналду.

Напомним, что в четверг "сливочные" на выезде сыграют с "Леганесом" в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

Как сообщает Marca, Зидан собирается использовать смешанный состав в этом поединке. По некоторым данным, в кубковой игре на поле сможет вернуться восстановившийся после травмы Карим Бензема.

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