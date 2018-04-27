Роналду не сыграет с "Леганесом"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 35-го тура испанской Примеры против "Леганеса", сообщает Marca.

По сведениям издания, тренерский штаб "сливочных" решил предоставить дополнительный отдых 33-летнему португальцу в преддверии ответного полуфинального поединка Лиги Чемпионов с "Баварией".

Напомним, что матч "Реал" - "Леганес" состоится в субботу, 28 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Не пропустите: Роналду против перехода Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru