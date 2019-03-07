Роналду не сыграет с "Удинезе"

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Роналду не сыграет с "Удинезе"

Нападающий Криштиану Роналду не выйдет в старте на матч "Ювентуса" с "Удинезе" в рамках  27-го тура Серии А.

Матч состоится завтра, 8 марта, в Турине.

Такое решение было принято главным тренером команды Массимилиано Аллегри для того, чтобы португалец отдохнул перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов с "Атлетико". Первая встреча команд закончилась со счетом 0:2 в пользу "Атлетико".

Также с "Удинезе" не сыграют Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи и Дуглас Коста.

"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

А еще: Не Роналду: названо имя лучшего игрока "Ювентуса" в феврале| http://soccernews.ru

 

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