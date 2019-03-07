Роналду не сыграет с "Удинезе"
Нападающий Криштиану Роналду не выйдет в старте на матч "Ювентуса" с "Удинезе" в рамках 27-го тура Серии А.
Матч состоится завтра, 8 марта, в Турине.
Такое решение было принято главным тренером команды Массимилиано Аллегри для того, чтобы португалец отдохнул перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов с "Атлетико". Первая встреча команд закончилась со счетом 0:2 в пользу "Атлетико".
Также с "Удинезе" не сыграют Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи и Дуглас Коста.
"Ювентус" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
А еще: Не Роналду: названо имя лучшего игрока "Ювентуса" в феврале| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10