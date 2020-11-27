Роналду не сыграет в ближайшем матче "Ювентуса"

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Роналду не сыграет в ближайшем матче "Ювентуса"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в гостевом матче 9-го тура Серии А против "Беневенто".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, оставить португальца вне заявки решил главный тренер "старой синьоры" Андреа Пирло, который хочет предоставить дополнительный отдых 35-летнему футболисту.

Матч "Беневенто" - "Ювентус" состоится в субботу, 28 ноября, в 20:00 по московскому времени.

Роналду в этом сезоне провёл 7 игр за "зебр", забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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