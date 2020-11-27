Роналду не сыграет в ближайшем матче "Ювентуса"
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в гостевом матче 9-го тура Серии А против "Беневенто".
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, оставить португальца вне заявки решил главный тренер "старой синьоры" Андреа Пирло, который хочет предоставить дополнительный отдых 35-летнему футболисту.
Матч "Беневенто" - "Ювентус" состоится в субботу, 28 ноября, в 20:00 по московскому времени.
Роналду в этом сезоне провёл 7 игр за "зебр", забил 9 голов и сделал 2 ассиста.
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|Наполи
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
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|17