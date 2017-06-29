Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка Конфедераций

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Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка Конфедераций

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду досрочно покидает расположение национальной команды, сообщает Marca.

По сведениям издания, тренерский штаб португальцев разрешил звёздному футболисту отправиться к новорожденным детям - близнецам Еве и Матеу.

Таким образом, Роналду не сыграет в матче за третье место Кубка Конфедераций, который состоится в воскресенье, 2 июля.

Не пропустите: Роналду подтвердил, что у него родились близнецы. | http://soccernews.ru

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