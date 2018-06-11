Роналду не устроило предложение "Реала" по новому контракту

Ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду не устроило предложение королевского клуба по новому контракту.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сливочные" были готовы предложить 33-летнему нападающему зарплату в размере 30-ти миллионов евро в год с дополнительными бонусами, которые бы зависели от выступления команды. Однако португалец посредством своего агента сообщил, что желает зарабатывать на "Сантьяго Бернабеу" не менее 40 миллионов евро в год.

Напомним, Роналду не намерен менять решения по своему будущему. | soccernews.ru