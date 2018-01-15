Роналду не вернется в "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью

Теги криштиану роналдуреал мадридманчестер юнайтеджозе моуриньюмарко асенсио

Роналду не вернется в "Манчестер Юнайтед" из-за МоуриньюВозвращение форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в английский "Манчестер Юнайтед" полностью исключено.

Как информирует испанская пресса, португалец, несмотря на свое желание, не сможет вернуться на "Олд Траффорд". Причиной этому является позиция главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью, который напрочь исключил такую возможность. Более того, своему соотечественнику "Особенный" предпочел бы подписание другого игрока "сливочных" - Марко Асенсио.

Напомним, Санчесу уже подбирают игровой номер в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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