Роналду не вернется в "Реал"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не станет игроком мадридского "Реала".

Напомним, что ранее журналист El Chiringuito Эду Агирре сообщил, что главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти намерен вернуть футболиста в команду..

Несмотря на отличные отношение между итальянцем и португальским нападающим, президент "сливочных" Флорентино Перес не заинтересован в возвращении Роналду.

Несколько месяцев назад "Реалу" предложили подписать Роналду, но предложение было отклонено. В мадридском клубе считают, что этап выступлений Криштиану в "Реале" завершен.

Также не пропустите: Пирло не намерен завершать карьеру тренера. | http://soccernews.ru