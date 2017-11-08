Роналду: "Не вижу, чтобы в будущем у меня было время еще на одного ребенка"

Лучший футболист планеты прошлого года Криштиану Роналду не планирует заводить пятого ребенка.

"В будущем я не вижу, чтобы у меня было время на еще одного ребенка. Но я могу сказать, что рождение моих детей - это величайшая привилегия, которую я когда-либо имел. Мне нравится проводить с ними каждую секунду ", - приводит слова 32-летнего бомбардира football.fr.

Напомним, что Роналду уже воспитывает сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Мэтью. Уже в скором времени его подруга Джорджина Родригес должна родить ему вторую девочку.

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