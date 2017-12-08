Роналду: "Не вижу себя тренером в будущем"

Обладатель "Золотого мяча" 2017 года Криштиану Роналду высказался о своей возможной работе тренером в будущем.

"Работа тренером? Я не вижу себя тренером в будущем, но все может измениться. Об этом пока мне рано задумываться. У меня есть много планов на будущее, когда я завершу свою карьеру. Я хочу попробовать силы на новом поприще, но быть тренером... на данный момент нет ", - цитирует 32-летнего португальца AS.

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