Роналду не включил Месси в тройку лучших игроков года, Месси выбрал Роналду и ван Дейка

Теги лионель мессикриштиану роналдувирджил ван дейк

Роналду не включил Месси в тройку лучших игроков года, Месси выбрал Роналду и ван Дейка
Стало известно, за кого отдали свои голоса нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк при голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Роналду поставил на первое место своего одноклубника защитника Маттейса де Лигта, вторую позицию отдал полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонгу, третью - нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

Месси выбрал в качестве лучшего форварда "Ливерпуля" Садио Мане, на второе место поставил Роналду, на третье - де Йонга.

Тройка ван Дейка выглядит так: Месси, Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Мане.

Не пропустите: Роналду отреагировал на 3 место в голосовании за лучшего игрока года. | http://soccernews.ru
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