Роналду не вошёл в число неприкасаемых в "Ювентусе"
Будущее нападающего Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе" находится под вопросом, пишет журналист Фабрицио Романо.
По его информации, руководство "старой синьоры" затеяло перестройку команды, в связи с чем составило список неприкасаемых футболистов.
36-летний португалец в этот шорт-лист не вошёл. В нём только четыре игрока - Войцех Щесны, Маттейс де Лигт, Уэстон Маккенни и Федерико Кьеза.
Также, вероятно, на посту главного тренера "Ювентуса" останется Андреа Пирло.
Что касается Роналду, то с ним обсудят будущее в клубе. Ранее сообщалось, что форварда могут продать из-за его высокой зарплаты.
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|Команда
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|26
|62
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|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17