Роналду не вошёл в число неприкасаемых в "Ювентусе"

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Роналду не вошёл в число неприкасаемых в "Ювентусе"

Будущее нападающего Криштиану Роналду в туринском "Ювентусе" находится под вопросом, пишет журналист Фабрицио Романо.

По его информации, руководство "старой синьоры" затеяло перестройку команды, в связи с чем составило список неприкасаемых футболистов.

36-летний португалец в этот шорт-лист не вошёл. В нём только четыре игрока - Войцех ЩесныМаттейс де ЛигтУэстон Маккенни и Федерико Кьеза.

Также, вероятно, на посту главного тренера "Ювентуса" останется Андреа Пирло.

Что касается Роналду, то с ним обсудят будущее в клубе. Ранее сообщалось, что форварда могут продать из-за его высокой зарплаты.

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