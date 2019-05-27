Роналду не вошел в символическую сборную Серии А по версии Opta

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Роналду не вошел в символическую сборную Серии А по версии Opta

Агентство Opta Sport представило символическую сборную чемпионата Италии по итогам этого сезона. Команда составлялась на основе анализа статистических данных.

У "Аталанты" и "Наполи" в сборную попало по три человека. У "Юветуса" - два. По одному у "Интера""Ромы" и "Лацио".

Стоит отметить, что нападающий "старой сеньоры" Криштиану Роналду не попал в сборную Серии А.

Полный список команды:

Вратарь: Самир Ханданович ("Интер");

защитники: Александар Коларов ("Рома"), Франческо Ачерби ("Лацио"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Жоау Канселу ("Ювентус");

полузащитники: Фабиан Руис ("Наполи"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Алехандро Гомес ("Аталанта"); 

нападающие: Дрис Мертенс ("Наполи"), Дуван Сапата ("Аталанта"), Йосип Иличич ("Аталанта").

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
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