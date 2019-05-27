Роналду не вошел в символическую сборную Серии А по версии Opta
Агентство Opta Sport представило символическую сборную чемпионата Италии по итогам этого сезона. Команда составлялась на основе анализа статистических данных.
У "Аталанты" и "Наполи" в сборную попало по три человека. У "Юветуса" - два. По одному у "Интера", "Ромы" и "Лацио".
Стоит отметить, что нападающий "старой сеньоры" Криштиану Роналду не попал в сборную Серии А.
Полный список команды:
Вратарь: Самир Ханданович ("Интер");
защитники: Александар Коларов ("Рома"), Франческо Ачерби ("Лацио"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Жоау Канселу ("Ювентус");
полузащитники: Фабиан Руис ("Наполи"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Алехандро Гомес ("Аталанта");
нападающие: Дрис Мертенс ("Наполи"), Дуван Сапата ("Аталанта"), Йосип Иличич ("Аталанта").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17