Роналду не вошел в символическую сборную Серии А по версии Opta

Агентство Opta Sport представило символическую сборную чемпионата Италии по итогам этого сезона. Команда составлялась на основе анализа статистических данных.

У "Аталанты" и "Наполи" в сборную попало по три человека. У "Юветуса" - два. По одному у "Интера", "Ромы" и "Лацио".

Стоит отметить, что нападающий "старой сеньоры" Криштиану Роналду не попал в сборную Серии А.

Полный список команды:

Вратарь: Самир Ханданович ("Интер");

защитники: Александар Коларов ("Рома"), Франческо Ачерби ("Лацио"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Жоау Канселу ("Ювентус");

полузащитники: Фабиан Руис ("Наполи"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Алехандро Гомес ("Аталанта");

нападающие: Дрис Мертенс ("Наполи"), Дуван Сапата ("Аталанта"), Йосип Иличич ("Аталанта").

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