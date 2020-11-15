Роналду имеет худшую серию в своей карьере в матчах против сборной Франции

Сборная Португалии уступила Франции (0:1) в игре 5-го тура Лиги Наций.

По сведениям OptaJean, форвард Португалии Криштиану Роналду не забил ни одного гола в шести играх против французской сборной. Эта самая продолжительная безголевая серия португальца в играх против одного соперника за всю карьеру.

Напомним, что благодаря победе Франция вышла в финал четырех Лиги Наций. В следующем туре Португалия встретится с Хорватией.

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