Роналду не забил в ворота "Малаги" 4 из 7 пенальти

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Роналду не забил в ворота "Малаги" 4 из 7 пенальти

В рамках 13-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" дома победил "Малагу" со счётом 3:2.

В этом матче форвард "сливочных" Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти - его удар отразил вратарь "анчоусов".

Как сообщает Opta, португалец не забил в ворота "Малаги" 4 из 7 пенальти - это больше, чем против любой другой испанской команды. | http://soccernews.ru

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