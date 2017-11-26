Роналду не забил в ворота "Малаги" 4 из 7 пенальти

В рамках 13-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" дома победил "Малагу" со счётом 3:2.

В этом матче форвард "сливочных" Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти - его удар отразил вратарь "анчоусов".

Как сообщает Opta, португалец не забил в ворота "Малаги" 4 из 7 пенальти - это больше, чем против любой другой испанской команды. | http://soccernews.ru