Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его худшая серия с 2009 года

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию в матче 25-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (1:1).

Звёздный португалец не забивает в шести играх подряд. У него вообще нет результативных действий в 2022 календарном году.

Последний гол 37-летнего форварда датирован 30 декабря. Тогда он поразил ворота "Бернли" (3:1).

Шесть матчей без голов - это худшая серия Роналду за последние 13 лет. Аналогичные показатели были у него в начале 2009 года, сообщает Gracenote Live.

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