Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его худшая серия с 2009 года

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдустатистика

Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его худшая серия с 2009 года

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продлил свою безголевую серию в матче 25-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (1:1).

Звёздный португалец не забивает в шести играх подряд. У него вообще нет результативных действий в 2022 календарном году.

Последний гол 37-летнего форварда датирован 30 декабря. Тогда он поразил ворота "Бернли" (3:1).

Шесть матчей без голов - это худшая серия Роналду за последние 13 лет. Аналогичные показатели были у него в начале 2009 года, сообщает Gracenote Live.

Не пропустите: Рангник прокомментировал безголевую серию Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном", Роналду снова не забил

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном", Роналду снова не забил

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов