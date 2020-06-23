Роналду не забивал за "Ювентус" только в одном месяце

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Роналду не забивал за "Ювентус" только в одном месяце

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые отличился в составе туринской команды в июне, реализовав пенальти в матче с "Болоньей".

Таким образом, звёздный португалец забивал за "старую синьору" в 11 из 12 месяцев календарного года.

35-летнему футболисту осталось записать в свой актив гол в июле, на что у него будет восемь матчей.

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Нападающий провёл 78 игр, в которых на его счету 54 мяча и 14 ассистов.

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