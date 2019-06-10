Роналду: "Не знаю, заслуживаю ли я "Золотой мяч"

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил свои шансы на получение "Золотого мяча" по итогам 2019 года.

"Я выиграл три трофея и как всегда был в порядке. Ещё не было сезона, в котором я бы играл плохо, и этот год не стал исключением. Цифры за последние 16 лет говорят сами за себя. Что я ещё могу сделать? Не знаю, заслуживаю ли я "Золотой мяч". Пусть решают те, кто оценивает мою работу", - цитирует 34-летнего португальца AS.

По итогам минувшего сезона Роналду выиграл Серию А, Суперкубок Италии и Лигу Наций.

Звёздный нападающий забил 28 мячей и сделал 13 ассистов в 43 матчах на клубном уровне.

В финальном турнире Лиги Наций футболист отличился 3 голами в 2 играх и стал лучшим бомбардиром соревнования.

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