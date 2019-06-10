Роналду: "Не знаю, заслуживаю ли я "Золотой мяч"
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил свои шансы на получение "Золотого мяча" по итогам 2019 года.
"Я выиграл три трофея и как всегда был в порядке. Ещё не было сезона, в котором я бы играл плохо, и этот год не стал исключением. Цифры за последние 16 лет говорят сами за себя. Что я ещё могу сделать? Не знаю, заслуживаю ли я "Золотой мяч". Пусть решают те, кто оценивает мою работу", - цитирует 34-летнего португальца AS.
По итогам минувшего сезона Роналду выиграл Серию А, Суперкубок Италии и Лигу Наций.
Звёздный нападающий забил 28 мячей и сделал 13 ассистов в 43 матчах на клубном уровне.
В финальном турнире Лиги Наций футболист отличился 3 голами в 2 играх и стал лучшим бомбардиром соревнования.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17