Роналду недоволен главным тренером "Манчестер Юнайтед"

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Роналду недоволен главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду недоволен главный тренером команды Ральфа Рангника, сообщает The Sun.

По сведениям источника, португальского футболиста не устраивает игра команды, а также стиль работы немецкого специалиста. В связи с этим Роналду задумался об уходе из клуба.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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