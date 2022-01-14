Роналду недоволен партнёрами по "Манчестер Юнайтед"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выражает недовольство другими игроками команды.
По информации Daily Mail, португальца не устраивает отношение одноклубников к тренировочному процессу.
Звёздный футболист неприятно удивлён, что его партнёры не работают дополнительно в тренажёрном зале.
Сам нападающий регулярно занимается сверхурочно, и ему бы хотелось, чтобы другие следовали его примеру.
36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.
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