Роналду недоволен партнёрами по "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду выражает недовольство другими игроками команды.

По информации Daily Mail, португальца не устраивает отношение одноклубников к тренировочному процессу.

Звёздный футболист неприятно удивлён, что его партнёры не работают дополнительно в тренажёрном зале.

Сам нападающий регулярно занимается сверхурочно, и ему бы хотелось, чтобы другие следовали его примеру.

36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, с тех пор он забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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