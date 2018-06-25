Роналду недоволен появившимися слухами о возможном переходе Азара в "Реал"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен появившимися слухами о возможном переходе в его клуб вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летнего португальца разозлило тот факт, что "сливочные" предпринимают попытки подписать дорогостоящего игрока, трансфер которого оценивается не менее чем в 100 миллионов евро, так и не предложив ему новый улучшенный контракт.

Напомним, в текущем году Роналду забил на пять мячей больше Месси. | soccernews.ru